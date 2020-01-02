Son Dakika | Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın yerine gelecek yeni teknik direktör...
Trabzonspor'da teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran bordo-mavili ekip, ikinci yarının hazırlıklarına Hüseyin Çimşir ile başlama kararı alırken takımın başına geçecek isim konusunda çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor... Trabzonspor'da Erol Bulut ismi yüksek sesle anılırken ortaya yeni bir iddia daha atıldı... İşte detaylar...
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları harıl harıl devam ediyordu. Trabzonspor Yönetimi’nin hedefi ise bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor’un hocası Erol Bulut olmuştu. Yeni Malatyaspor sonrasında Akdeniz ekibinde de başarılı bir performans sergileyen 44 yaşındaki çalıştırıcı için Bordo-Mavililer, ilk olarak Alanyaspor Yönetimi ile masaya oturdu.
Fanatik'in haberine göre; İlk aşamada olumlu yanıt olduğu öğrenilirken Fırtına şimdi de Bulut’tan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Eğer aradaki tüm pürüzler giderilirse önümüzdeki günlerde Bulut ile masaya oturulacak ve imzalar atılacak.
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Aybaba da listede
Bordo-Mavililer’in listesindeki bir diğer isim de Samet Aybaba... Eğer Fırtına, Erol Bulut ile anlaşma sağlayamazsa rotasını Aybaba’ya çevirecek. Tecrübeli çalıştırıcının da Trabzonspor’un sahip olduğu oyuncu grubu nedeniyle çalışmaya sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, hoca konusundaki kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
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