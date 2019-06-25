Son dakika: Trabzonspor'da ikinci ayrılık
Trabzonspor'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı.
Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'da Hasan Batuhan Artarslan'la alacaklarının karşılık yollar ayrılacak. Batuhan'ın bugün ya da yarın sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor'da 16 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
Bordo mavililerde Semih Karadeniz de bordo mavili kulüple yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
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