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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor'da flaş Obi Mikel iddiası

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Son dakika: Trabzonspor'da flaş Obi Mikel iddiası

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel'in eşinin çocukları alarak şehri terk ettiği, tecrübeli futbolcunun da yönetimden sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiği iddia edildi. Futbolcunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko, çocukları da yanına alarak şehri terk etti. Mikel yönetimden sözleşmesinin feshini talep etti!

Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko'nun, yıldız futbolcuya rest çektiği, "Trabzon'dan ayrılmazsan bir daha çocukları göremezsin" dediği öğrenildi.

Mikel'in bu ailevi kriz nedeniyle yönetimden yardım istediği ifade ediliyor.

Obi Mikel'in menajerinden yalanlama

John Obi Mikel'in menajeri Necdet Ergezen ise oyuncusuyla ilgili haberi yalanladı.

61saat'e konuşan Ergezen, "Obi Mikel Trabzon’da mutlu ve bugün önemli bir mücadeleye çıkacak. Kendisini tamamen Trabzonspor’a adamış durumda. “Sözleşmesini fesih etmek istiyor” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. AEK ve Fenerbahçe maçı öncesi çıkan bu haberleri samimi bulmuyorum. " dedi.

Çocukları okula yazdırmak için gitti

Oyuncunun eşi Olga'nın şehirden ayrılması konusuyla ilgili konuşan Ergezen "Obi'nin eşi Olga ise çocuklarını okula yazdırmak ve özel işlerini gerçekleştirmek için Trabzon’dan ayrıldı“ şeklinde konuştu.

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