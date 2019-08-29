Son dakika: Trabzonspor'da flaş Obi Mikel iddiası
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel'in eşinin çocukları alarak şehri terk ettiği, tecrübeli futbolcunun da yönetimden sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiği iddia edildi. Futbolcunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko, çocukları da yanına alarak şehri terk etti. Mikel yönetimden sözleşmesinin feshini talep etti!
Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko'nun, yıldız futbolcuya rest çektiği, "Trabzon'dan ayrılmazsan bir daha çocukları göremezsin" dediği öğrenildi.
Mikel'in bu ailevi kriz nedeniyle yönetimden yardım istediği ifade ediliyor.
Obi Mikel'in menajerinden yalanlama
John Obi Mikel'in menajeri Necdet Ergezen ise oyuncusuyla ilgili haberi yalanladı.
61saat'e konuşan Ergezen, "Obi Mikel Trabzon’da mutlu ve bugün önemli bir mücadeleye çıkacak. Kendisini tamamen Trabzonspor’a adamış durumda. “Sözleşmesini fesih etmek istiyor” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. AEK ve Fenerbahçe maçı öncesi çıkan bu haberleri samimi bulmuyorum. " dedi.
Çocukları okula yazdırmak için gitti
Oyuncunun eşi Olga'nın şehirden ayrılması konusuyla ilgili konuşan Ergezen "Obi'nin eşi Olga ise çocuklarını okula yazdırmak ve özel işlerini gerçekleştirmek için Trabzon’dan ayrıldı“ şeklinde konuştu.
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