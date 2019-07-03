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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.07.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! 8. imza...

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Son Dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! 8. imza...

Trabzonspor, Bosna Hersek ekibi Mladost Doboj Kakanj forması giyen sol kanat oyuncusu Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Bosna Hersek ekibi Mladost Doboj Kakanj forması giyen kanat oyuncusu Nemanja Andjusic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavililer Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcuya opsiyonlu sezonu da dahil olmak üzere toplamda 415 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, “Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor’umuzun başarısı için çalışacaktır” dedi.

Nemanja Andusic de, “Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Trabzonspor bu transfer için Mladost Doboj Kakanj kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50 bin euro ödeyecek.

Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne; Andusic'in Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, resmi müsabakalarda 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj'ın hakettiği tutarı aşan kısmının %30'u ödenecek.

22 yaşındaki futbolcuya ödenecek ücret ise şöyle:

2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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