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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Karadeniz Gazetesi
24.07.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Son dakika Trabzonspor transfer hareketleri: Trabzonspor'da forvet için son karar Simon Terodde

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Son dakika Trabzonspor transfer hareketleri: Trabzonspor'da forvet için son karar Simon Terodde

Trabzonspor kurmayları golcü transferi için dün son kez bir araya gelip istişare toplantısı yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman’ın toplantısına bazı yöneticiler de telefonla katıldı.

Yönetimin istediği golcü Emmanuel Adebayor’du. Fakat teknik direktör Karaman bu transferi, ’35 yaşında. Sakatlanma riski de çok fazla’ diyerek veto etti. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim ise Alman ekibi Köln’ün forveti Simon Terodde’de karar kıldı.

Bordo mavililerin bir süredir gündeminde olan ve menajerleri ile sürekli görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki golcü için yeniden harekete geçildi.

Trabzonspor’un teklifinin kabul edildiği ve artık transferin resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.

Evrakların yetişmesi durumunda 31 yaşındaki Alman oyuncunun bugün yada yarın Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Alman golcü geçtiğimiz sezon takımının Bundesliga'ya çıkmasında baş rolü oynayan isimler arasında yer alırken, oynadığı 35 maçta 33 gol ve 5 asistle oynadı.

Bu transferde aksilik yaşanması durumunda ise Macar golcü Szalai’ye imza attırılması bekleniyor.

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