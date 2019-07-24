Son dakika Trabzonspor transfer hareketleri: Trabzonspor'da forvet için son karar Simon Terodde
Trabzonspor kurmayları golcü transferi için dün son kez bir araya gelip istişare toplantısı yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman’ın toplantısına bazı yöneticiler de telefonla katıldı.
Yönetimin istediği golcü Emmanuel Adebayor’du. Fakat teknik direktör Karaman bu transferi, ’35 yaşında. Sakatlanma riski de çok fazla’ diyerek veto etti. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim ise Alman ekibi Köln’ün forveti Simon Terodde’de karar kıldı.
Bordo mavililerin bir süredir gündeminde olan ve menajerleri ile sürekli görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki golcü için yeniden harekete geçildi.
Trabzonspor’un teklifinin kabul edildiği ve artık transferin resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.
Evrakların yetişmesi durumunda 31 yaşındaki Alman oyuncunun bugün yada yarın Türkiye’ye geleceği öğrenildi.
Alman golcü geçtiğimiz sezon takımının Bundesliga'ya çıkmasında baş rolü oynayan isimler arasında yer alırken, oynadığı 35 maçta 33 gol ve 5 asistle oynadı.
Bu transferde aksilik yaşanması durumunda ise Macar golcü Szalai’ye imza attırılması bekleniyor.
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