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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:18,Son Güncelleme:/

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcı'nın kaptanı Trabzonspor'a

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcı'nın kaptanı Trabzonspor'a

Transferde stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi. 

TAKIMIN KAPTANI
Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FESİHLERİ BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Fernandes ve Avdijaj'ın sözleşmelerinin fesih edilmesi için geri sayıma geçildi.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lille'in kaptanı Adama Soumaoro bu sezon 8 maçta forma giydi. 1 gole imza attı. (Takvim)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Yusuf Yazıcının kaptanı Trabzonspora

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