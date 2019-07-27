Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için sıradalar!
Sevilla başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin, Uğurcan Çakır için devreye girdiği öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin, 22 yaşındaki file bekçisi için gelecek astronomik teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür derken Uğurcan Çakır için de devler sırada bekliyor. İspanyol ekibi Sevilla başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin, 22 yaşındaki kaleci için menajerleri devreye soktuğu öğrenildi. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç file bekçisi için maliyet araştırmasına başlandığı kaydedildi.
Erce, fikri değiştirdi
Astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Uğurcan’ı satmak istemeyen Bordo-Mavili yönetim, Erce Kardeşler transferi sonrasında Uğurcan için gelecek önerileri değerlendirme kararı aldı. Ancak Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, 10 milyon Euro’nun altında gelecek teklifler için masaya oturmayacağı da belirtildi.
En iyiler arasında
Uğurcan, 2018-19 sezonunda Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip 25 yaş altı kaleciler arasına girdi. 22 yaşındaki eldiven, Milan’ın kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın (&75.6) ardından yüzde 75 kurtarışla ikinci sırada yer aldı. Uğurcan’ı, Fiorentina’nın file bekçisi Bartlomiej Dragowski (%75) takip etti.
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