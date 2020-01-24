Son Dakika Trabzonspor Transfer Haberleri | Trabzonspor'un Adama Soumaoro formülü hazır
Adama Soumaoro’yu kiralamak isteyen Bordo-Mavililer transferi sonuçlandırmak için harekete geçti. Yusuf Yazıcı’nın 25 maç oynaması nedeniyle Lille’den 1 milyon Euro daha kazanacak olan Trabzonspor, bu rakamla Fransız oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Bordo-Mavili yönetimin ilk hedefi Fransız ekibi Lille forması giyen Adama Soumaoro.
TFF’nin harcama limitleri nedeniyle görüşmelerde sıkıntılar yaşayan Karadeniz ekibi bu transferi farklı bir formülle çözmeye hazırlanıyor.
Sezon başında Yusuf Yazıcı’yı 16.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Lille’e gönderen Fırtına’nın kasasına milli oyuncunun Fransız ekibinde 25 maça çıkması nedeniyle 1 milyon Euro daha girecek.
Ciddi mesafe katedildi
Karadeniz devi de Soumaoro transferinde bu opsiyonu kullanmayı planlıyor. Trabzonspor bu rakam karşılığında 27 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda Lille ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kateden Fırtına, Fransız savunmacıyla da büyük oranda anlaşmaya vardı.
Önümüzdeki günlerde transferde daha somut adımların atılması ve görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.
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