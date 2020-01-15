MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti
GeriFutbol Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti

Transferde Badou Ndiyae ile ilk bombasını patlatan Trabzonspor'un 1.6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Anderson Talisca'ya bu kez 1.8 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

Trabzonspor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.

Daha önce İstanbul'da Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşen ve yarım sezon için 1,6 milyon euro öneren bordo mavililerin teklifini kabul görmemişti.

Karadeniz ekibi bu kez Talisca'ya yarım sezonluğuna 1.8 milyon eurolu bir teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin şampiyonluk yarışında Talisca'nın büyük fark yaratacağına inandığı için bu transferde ısrarcı olduğu ve Portekizli yıldızın transferini sponsor yardımıyla bitirmeyi planladığı vurgulandı.

Talisca, Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Talisca için fiyat yükseltti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle