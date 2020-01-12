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GeriFutbol Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin gözdesi Alpaslan Öztürk'ün peşinde
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Haber Giriş: 12.01.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin gözdesi Alpaslan Öztürk'ün peşinde

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin gözdesi Alpaslan Öztürk'ün peşinde

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü gündemine aldı.

Bordo-Mavililer devre arasında defans hattına transfer yaparak teknik direktör Hüseyin Çimşir'in elini rahatlamak istiyor.

Ligin ilk yarısında Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'un da radarına girdi.

26 yaşındaki oyuncu stoper, sağ bek ve ön libero mevkiilerinde görev yapabiliyor.

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Alpaslan Öztürk, bu sezon İzmir ekibinde 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. (Fanatik)

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