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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Behlül Aydın'ı Sancaktepe'ye kiraladı

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Behlül Aydın'ı Sancaktepe'ye kiraladı

Trabzonspor, genç futbolcularından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ı Sancaktepe'ye kiralık olarak gönderdi.

Trabzonspor'un U19 takımında yer alan ve bazen A takımda da değerlendirilen Behlül Aydın, Sancaktepe Futbol Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

19 yaşındaki futbolcu ligin ikinci yarısında 2. Lig ekibi Sancaktepe forması giyecek.

Sancaktepe FK transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Behlül Aydını Sancaktepeye kiraladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Behlül Aydını Sancaktepeye kiraladı

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