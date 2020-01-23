Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Behlül Aydın'ı Sancaktepe'ye kiraladı

Trabzonspor'un U19 takımında yer alan ve bazen A takımda da değerlendirilen Behlül Aydın, Sancaktepe Futbol Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

19 yaşındaki futbolcu ligin ikinci yarısında 2. Lig ekibi Sancaktepe forması giyecek.

Sancaktepe FK transferi sosyal medya hesabından duyurdu.





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