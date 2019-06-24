Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Rodallega'nın yerine Julio Tavares gelecek
Rodallega’nın ayrılığı sonrası forvet arayışına başlayan Trabzonspor, Dijon’un tecrübeli golcüsü Julio Tavares'i listenin başına aldı
Rodallega'nın Denizlispor ile anlaşması üzerine forvet transferine yönelen Trabzonspor, gündemine Dijon forması giyen Julio Tavares'i dahil etti.
Bu mevkide kullanabileceği Ekuban'ın yanına Tavares'i eklemek bordo-mavililer 30 yaşındaki futbolcuyşu cüzi bir bonservis bedeli ile renklerine bağlamak istiyor.
7 yıldır formasını giydiği Dijon'da 240 maça çıkıp 72 gol ve 27 asiste katkı veren Yeşil Burun Adalı futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. 1.87'lik boyu ve fiziği ile hava toplarında büyük avantajı olan futbolcu, hem gol yollarındaki etkinliğiyle hem de takım arkadaşlarına duvar olmasıyla öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor.
ELVİS MANU 2 MİLYON EURO
Öte yandan Akhisarspor adı Trabzonspor ile de anılan golcüsü Elvis Manu'yu satış listesine koydu. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlı ekibin 25 yaşındaki golcü için 2 milyon Euro'ya yakın bir fiyat belirlediği ileri sürüldü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle