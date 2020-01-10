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GeriFutbol Son Dakika Trabzonspor Transfer Haberleri | Ogenyi Onazi’nin yeni adresi!
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika Trabzonspor Transfer Haberleri | Ogenyi Onazi’nin yeni adresi!

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Son Dakika Trabzonspor Transfer Haberleri | Ogenyi Onazi’nin yeni adresi!

Trabzonspor'da sezon sonunda serbest kalacak Ogenyi Onazi'ye Al Wahda'nın talip olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onazi’ye Araplar talip oldu.

Soccer Nigeria adlı internet sitesinin haberine göre, BAE Pro Ligi’nde mücadele eden Al Wahda, Trabzonsporlu oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Arap kulübünün yetkilerinin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.

1 yıllık sakatlık sürecinden sonra sahalara dönen Nijeryalı orta saha gitmek isterse, kolaylık sağlanacak. (Fanatik)

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