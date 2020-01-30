Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda
Trabzonspor, adı uzun süre Beşiktaş’la anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme’yi transfer ederek büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.
İsmail ER - Teknik direktör Hüseyin Cimşir’in talebi üzerine Guilherme’yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya’nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki
futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.
Sözleşmesinde ‘150 bin Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan ve Yeni Malatyaspor’da kiralık oynayan Guilherme’de kararlı olan Trabzonspor’un bugün transferi bitirmesi bekleniyor. Guilherme bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı.
Trabzonspor son olarak Bilal Başaçıkoğlu'nun kadrosuna katmıştı
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