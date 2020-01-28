Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Liverpool'dan Uğurcan Çakır için 24 milyon Euro

Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği gençlere teklif yağıyor... İtalya ve Fransa'dan Abdülkadir Ömür için 26 milyon Euro'yu bulan teklifler gelirken, İngiliz ekibi Liverpool, Uğurcan Çakır için 24 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Ayrıca Abdulkadir Parmak'a 5 milyon Euro, Hüseyin Türkmen'e 4 milyon Euro, Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a ise 1 milyon Euro'luk teklifler menajerler aracılığıyla kulübe iletildi. Sefa Kınalı ve Kerem Baykuş'u da isteyen kulüplerin olduğu ve toplam teklifin 70 milyon Euro'yu bulduğu bildirildi.

Bu sezon sattığı oyuncular, sermaye artışı, sponsorluklar, loca ve kombine satışı ile UEFA gelirleri olmak üzere toplam 46.7 milyon Euro gelir elde eden Trabzonspor, önümüzdeki sezon da oyuncu satışından çok ciddi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. (Sabah)

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