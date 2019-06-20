Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gaston Campi imzaya geliyor
Trabzonspor'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferinde sona geldi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Bordo mavililer Estudiantes Kulübü ile bonservis pazarlıklarını sürdürürken küçük ayrıntılar kaldı. Yapılacak ödemenin süresinde görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, bu konunun da halledilmesi halinde Campi'nin imza için Türkiye’ye çağrılacağı ifade edildi.
28 yaşında 1.93 boyunda olan Gaston Campi geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Portekiz’in Chaves takımında geçirdi. Portekiz temsilcisi Marcao’yu Galatasaray’a verince Estudiantes’ten Campi’yi kiraladı. Oyuncu ile her konuda anlaşan Trabzonspor, Campi’ye 3 yıllık sözleşme imzalatacak. Arjantinli stopere ise yıllık 750 bin Euro verilecek.
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