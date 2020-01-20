Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bilal Başakaçıkoğlu Trabzonspor'a imza atacak

Trabzonspor'un transferi gündeminde de olan Bilal Başaçıkoğlu, Medical Park Stadı'na gelerek, Kasımpaşa maçını izledi.

Transferde şu ana kadar Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan bordo mavililerin bonservisi elinde olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile de anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. (61saat)

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