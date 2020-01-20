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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 07:42,Son Güncelleme:/

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bilal Başakaçıkoğlu Trabzonspor'a imza atacak

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bilal Başakaçıkoğlu Trabzonspor'a imza atacak

Kayserispor ile yollarını ayıran Bilal Başaçıkoğlu, Trabzonspor'un sahasında oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden izledi.

Trabzonspor'un transferi gündeminde de olan Bilal Başaçıkoğlu, Medical Park Stadı'na gelerek, Kasımpaşa maçını izledi.

Transferde şu ana kadar Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan bordo mavililerin bonservisi elinde olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile de anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. (61saat)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bilal Başakaçıkoğlu Trabzonspora imza atacak

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bilal Başakaçıkoğlu Trabzonspora imza atacak

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