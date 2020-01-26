Son dakika Trabzonspor transfer haberleri |Abdülkadir Parmak yönetimden Aleves'in teklifinin kabul edilmesini istedi

Badou Ndiaye’nin gelmesinden sonra forma şansını kaybeden Parmak’ın, Alaves’den gelen teklifin kabul edilmesi için bizzat yönetime ricacı olduğu bildirildi.

Parmak’ın, Euro 2020’de Milli Takım kadrosunda yer almak istediğini ama sürekli oynayamazsa Şenol Güneş’in kendisini milli takıma almayacağına inandığını söyleyen Parmak, “isterseniz kiralık gönderin. İsterseniz bonservisimle. Ancak önümüzdeki 6 ay sürekli oynayacağım bir takıma gideyim” dediği bildirildi. (Karadeniz Gazete)

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!



