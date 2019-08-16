Son Dakika! Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı...
Trabzonspor'un İngiliz golcü Daniel Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
İngiliz golcü Daniel Sturridge ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde sona gelindi.
Dün akşam Sturridge'ın annesi ve aynı zamanda menajeri de olan amcası, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında, Sparta Prag ile karşılaştığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.
TRT Spor'un son dakika olarak geçtiği habere göre bordo-mavili kulüp, Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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