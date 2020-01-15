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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Son dakika | Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshetti

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Son dakika | Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Njieryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılı olarak feshedildiğini duyurdu,

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Bu arada Onazi'de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını açıkladı.

Onazi sosyal medyadan açıkladı

Twitter'dan Trabzonspor taraftarlarına seslenen Onazi, şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim."

Ogenyi Onazi'nin Denizlispor ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika | Trabzonspor, Ogenyi Onazinin sözleşmesini feshetti

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Son dakika | Trabzonspor, Ogenyi Onazinin sözleşmesini feshetti

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