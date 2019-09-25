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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
25.09.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu! FIFA, UEFA ve CAS kararlarına itiraz...

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Son Dakika: Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu! FIFA, UEFA ve CAS kararlarına itiraz...

Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonuna ilişkin FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, son başvuru tarihi olan 27 Eylül’den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, “İsviçre Federal Mahkemesi’ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi’nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇIYLA GÜVEN TAZELEMEK İSTİYORUZ”

Önder Bülbüloğlu, takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise “Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Maalesef iyi oynayamadık. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzonspor konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Eksikler giderilince inşallah takım geçen yılki oyununu ortaya koyacaktır. Önümüzde Beşiktaş maçımız var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak. Biz de evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor’un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım. İnşallah bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzonsporda Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı
Trabzonspor'da Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı

STURRIDGE BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLANIYOR

Bu arada, Trabzonspor’un Demir Grup Sivasspor maçı öncesi çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilen ve riske edilmeyen Daniel Sturridge’nin hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maçla birlikte takıma geri dönmesi bekleniyor.


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