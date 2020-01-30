Son Dakika Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor'da Messias için kritik gün
Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor.
Trabzonspor, Manoel Messias ’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.
Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor. (Fanatik)
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