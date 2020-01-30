Son Dakika Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor'da Messias için kritik gün

Trabzonspor, Manoel Messias ’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.

Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor. (Fanatik)





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!