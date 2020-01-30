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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor'da Messias için kritik gün

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Son Dakika Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor'da Messias için kritik gün

Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor.

Trabzonspor, Manoel Messias ’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.

Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor. (Fanatik)

Son Dakika Trabzonspor Haberleri | Trabzonsporda Messias için kritik gün

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