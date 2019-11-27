Son dakika... Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk
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