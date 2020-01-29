Son Dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Maçın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını, Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yapacak.



İşte program;







