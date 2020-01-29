Haber Giriş: 29.01.2020 - 12:39,
Son Dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. İşte 20. hafta hakemleri...
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Maçın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını, Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yapacak.
İşte program;
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