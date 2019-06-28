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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.06.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı transfer etti

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Son dakika: Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı transfer etti

Trabzonspor, LASK Linz forması giyen Doğan Erdoğan'ı 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Trabzonspor’da yeni transfer Doğan Erdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. 

Trabzonspor Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende yeni transfer Doğan Erdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada, Doğan Erdoğan’ı uzun süredir takip ettiklerini dile getirerek, “Bugün genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Uzun süredir takip ettiğimiz, futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz, takımımızda olduğu için de çok mutlu olduğumuz bir futbolcuyu Trabzonsporumuza kazandırdık. İnşallah Doğan da beklentilerin de üzerinde çok iyi performans sergileyerek camiamıza yakışan bir dönem geçirecektir. Hem kulübümüz hem de Doğan için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Doğan Erdoğan: "Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor" 

Türkiye’ye ve Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Doğan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Öncelikle vatanıma, Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor’a gibi büyük bir camiaya geldiğim için de daha çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor’a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Daha önce de altyapılardayken 6-7 sene önce Trabzon’a gelmiştim, burada çok top koşturmuştum. Buraya yabancı değilim, biraz değişmiş ama havası hala aynı. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımdaki arkadaşların çoğu benim arkadaşım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür hepsi milli takımdan arkadaşım. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

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