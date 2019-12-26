SON DAKİKA | Tottenham geriye düştüğü maçta Brighton'u 2-1 mağlup etti
İngiltere Premier Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Tottenham sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım atak başlasa da golü bulan konuk ekip oldu.
Brighton 37. dakikada Webster'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda 52'de Harry Kane ve 72'de Dele Alli ile iki gol bulan Tottenham geriden geldiği maçı kazanmasını bildi.
Bu sonuçla Tottenham puanını 29'a yükseltirken, Brighton 20 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Winks, Sissoko; Lucas, Dele, Sessegnon; Kane.
Brighton: Ryan; Webster, Duffy, Burn; Stephens; Bernardo, Gross, Mooy, Schelotto; Alzate, Connolly
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