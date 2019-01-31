Son dakika... Tolgay Arslan formayı giydi! Transfer resmiyet kazandı
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan transferi resmen sonlandı. Yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.
Tolgay Arslan'ın menejeri Ahmet Bulut, yaptığı görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İki kulüp yöneticilerinin bu gece bir görüşme daha gerçekleştirmesi ve bu görüşmenin ardından transferin resmiyete döküldü.
Detaylar birazdan...
Fenerbahçe, dün gece sosyal medya hesaplarından Serdar Aziz transferini böyle duyurmuştu...
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