Son dakika... Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe Tolgay Arslan transferinde ortaya çıkan krizi çözüme kavuşturdu.
Tolgay Arslan'ın menejeri Ahmet Bulut, yaptığı görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İki kulüp yöneticilerinin bu gece bir görüşme daha gerçekleştirmesi ve bu görüşmenin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Öte yandan Tolgay Arslan transferinde ismi geçen Şener Özbayraklı, siyah-beyazlı kulübün teklifini az buldu. Şener'in istediği yıllık ücret, Beşiktaş tarafından kabul edilmezken son bir görüşme daha yapılacak. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda ise transferin takas olarak değil, bonservis bedeli ödenerek bitmesi bekleniyor.
3,2 MİLYON EURO
TRT Spor'un haberine göre, Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş'ın teklif ettiği yılık ücreti reddetmesinden sonra ortaya çıkan krizi kısa zamanda çözen sarı-lacivertliler, transfer için Beşiktaş'a 3,2 milyon Euro ödeyecek.
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