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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.01.2019 - 21:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

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Son dakika... Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Tolgay Arslan transferinde ortaya çıkan krizi çözüme kavuşturdu.

 

Tolgay Arslan'ın menejeri Ahmet Bulut, yaptığı görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İki kulüp yöneticilerinin bu gece bir görüşme daha gerçekleştirmesi ve bu görüşmenin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 

Öte yandan Tolgay Arslan transferinde ismi geçen Şener Özbayraklı, siyah-beyazlı kulübün teklifini az buldu. Şener'in istediği yıllık ücret, Beşiktaş tarafından kabul edilmezken son bir görüşme daha yapılacak. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda ise transferin takas olarak değil, bonservis bedeli ödenerek bitmesi bekleniyor.

3,2 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre, Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş'ın teklif ettiği yılık ücreti reddetmesinden sonra ortaya çıkan krizi kısa zamanda çözen sarı-lacivertliler, transfer için Beşiktaş'a 3,2 milyon Euro ödeyecek.

 

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