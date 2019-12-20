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Futbol
20.12.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a indirdi

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Son Dakika | TFF kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a indirdi

TFF, Süper Lig kulüplerin harcama limitiyle ilgili tartışmaların ardından oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.

Spor Arena Özel | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmişti.

Bugün toplanan TFF yönetimi bu harcama limitini yüzde 30'a indirdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu, konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. 

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."



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Son Dakika | TFF kulüplerin harcama limitini yüzde 30a indirdi

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