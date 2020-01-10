Son Dakika | TFF 2. Lig maçlarına canlı yayın müjdesi! Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de olduğu gibi heyecan TFF 2. Lig'de de devam ediyor. Türk futboluna damga vurmuş takımların mücadele ettiği ligde bu hafta iki maçın canlı yayınla aktarılacağı duyuruldu.
Spor Arena | TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Yayın konusunda sıkıntıların yaşandığı ligde sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRT Spor ve TRT Spor 2 bu hafta oynanacak iki karşılaşmanın canlı yayınlanacağını duyurdu.
Cumartesi günü oynanacak ve 13:30'da başlayacak Zonguldak Kömürspor - Manisa Futbol Kulübü maçıyla birlikte Pazar günkü Ergene Velimeşe - Sakaryaspor mücadelesi TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
Arda Turan'ın hikayesini izliyoruz;
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)
13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)
12 Ocak Pazar:
13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)
13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)
13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)
13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
12 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)
13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)
TFF 3. Lig
1. Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)
13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)
13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)
12 Ocak Pazar:
13.00 Yomraspor-Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)
13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)
13.30 Manisaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
2. Grup
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Esenler Erokspor-Fethiyespor (Esenler)
12 Ocak Pazar:
13.00 Ağrı 1970-Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Fatsa Belediyespor-Turgutluspor (Fatsa İlçe)
13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)
13.30 Erbaaspor-Ofspor (Erbaa İlçe)
13.30 Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)
13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)
13.30 Kemerspor 2003-Cizrespor (Kemer İlçe)
3. Grup
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Somaspor-Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)
12 Ocak Pazar:
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)
13.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)
13.30 Osmaniyespor FK-Yozgatspor 1959 (7 Ocak)
13.30 Altındağ Belediyespor-Gölcükspor (Çubuk İlçe)
13.30 Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)
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