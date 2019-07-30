Son Dakika: TFF 2. Lig fikstürü çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...
TFF 2. Lig fikstür çekimi gerçekleşti. 2019-2020 sezonu programı da netleşti. İşte detaylar...
2019-2020 sezonu TFF 2. Lig fikstürü çekildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de başlayan TFF 2. Lig fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerinin katılmıyla gerçekleşti.
TFF 3. Lig fikstür çekimi ise saat 15.00'te yapılacak.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
Kırklarelispor-İnegölspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Afjet Afyonspor-Hacettepe
Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe
Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon
BAK Spor-Şanlıurfaspor
Pendikspor-Sarıyer
Gümüşhanespor-Samsunspor
Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor
Kırmızı Grup:
Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor
Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor
Van Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok
Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor
Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu
Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor
Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
UTAŞ Uşakspor-Kahramanmaraşspor
Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor
TFF 2. Lig 2019-2020 Sezonu fikstürü için tıklayınız...
TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF 2. Lig fikstür çekimi öncesinde yaptığı açılış konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir önceki kura çekiminde Türkiye'nin her tarafını kapsayacak şekilde gruplarımızı belirlemiştik. Bugün itibarıyla da hep birlikte fikstür çekimini gerçekleştireceğiz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok heyecanlı ve önemli bir sezona adım atacağız. Tabii her sezon öncesi sizler çok gayret gösteriyor, çok önemli mücadeleler veriyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz değerli başkanlar ve yöneticilerin sezon başındaki hazırlıkları en heyecanlı dönemlerdir. Biz de kulüplerde görev yaptığımız dönemlerde bunu yaşadık. Bu dönemlerde çok ciddi transferler oluyor, sezon hazırlıkları yapılıyor, kamp dönemleri yaşanıyor. Bizler de beraberce bugün müsabakaların programını belirleyeceğiz. Tabii çok önemli olan, siz yöneticilerin vermiş oldukları emek, mesai çok kolay işler değil. Çok zor işler, çünkü ciddi emek sarf ediyorsunuz. Zaman istiyor. Ailenizden, eşinizden, çocuklarınızdan birçoğunuz fedakarlık ederek bu işte görev yapıyorsunuz. Çok önemli görev olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası futbolun içinden gelen birisi olarak bu işe verilen emeği önemsiyorum. Bu emeklerin karşılığını da sizlerin almasını temenni ediyorum. 2. Lig'de çok köklü ilçe ve şehir kulüplerimiz var. Bu şehirlerimiz, futbol takımları ile temsil ediliyor. Sezon içerisinde önemli mücadeleler yaparak, Fair Play çerçevesinde, yarışmacı, temiz, ülke futbolumuza katkı sağlayan değerli bir lig olmasını önemsiyoruz. Federasyon olarak, 2. Lig'de çok değerli oyuncuların yetişip üst liglere gelebileceğini düşünerek buradaki emeğe saygı duyuyoruz. Bu ligimizin de kalitesini artırarak daha önemli hale getirmek için hep birlikte gayret edeceğiz. Bizler de sizlerin eksiklerinizi ve çabalarınızı biliyoruz ve elimizden geldiğince katkı sunmaya hazırız. Yeni sezonun tüm ülke takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum."
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