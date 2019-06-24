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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
24.06.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Son Dakika: TBF'den Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası

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Son Dakika: TBF'den Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası

TBF Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı... Buna göre Fenerbahçe'ye evinde 1, deplasmanda ise 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Başkanvekili Semih Özsoy ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin TL para cezası aldı.

Resmi açıklama şöyle;

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 24 Haziran 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1-) E.2019/235
Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Semih Özsoy’un;
a.Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun 16.06.2019 tarihli toplantısında almış olduğu karar uyarınca idari tedbirli olarak basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan tedbiren men edilmiş olmasına rağmen, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili sıfatıyla 18.06.2019 tarihinde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisine ilişkin basın toplantısı düzenleyerek tedbire uymaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 75.000,00.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.18.06.2019 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili sıfatıyla düzenlediği basın toplantısında, anlatılmak istenen düşüncenin aktarılması için belirtilmesinde zorunluluk bulunmayıp eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü değer yargıları içeren, kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun saygınlığını zedeleyip basketbolun değerini düşürebilecek ifadelerinin kullanıldığı basın toplantısındaki beyanların tamamı birlikte değerlendirilmek sureti ile gerçekleştirildiği anlaşılan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/2. ve 30/5. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile 60 gün hak mahrumiyeti ve 110.000,00.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle; (K.2019/250)

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2-) E.2019/236
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün; 19.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakası ile ilgili olarak;
a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle,
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada altıncı kez (T.10.05.2019-E.2019/203, T.25.05.2019-E.2019/218, T.31.05.2019-E.2019/223, T.14.06.2019-E.2019/230, T.16.06.2019-E.2019/231) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince ev sahibi olduğu 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL ek para cezası eklenmek sureti ile toplam ev sahibi olduğu 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle,
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.25.05.2019-E.2019/218) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL ek para cezası eklenmek sureti ile toplam 28.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 47.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle; (K.2019/251)

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3-) E.2019/237
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün; 21.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes -Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 43.1.maddesi hilafına tribünlerde bulunan merdivenlerin boş bırakılmaması sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34.maddesi ihlali nedeni ile ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/252)

4-) E.2019/238
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün; 21.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle,
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada yedinci kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126, T.17.05.2019-E.2019/207, T.10.06.2019-E.2019/228, T.12.06.2019-E.2019/229, T.19.06.2019-E.2019/233) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 2 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile iki anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 7.500,00-TL ek para cezası eklenmek sureti ile toplam 2 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 32.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/253)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı

Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyon oldu!Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes, kupasını aldı.
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