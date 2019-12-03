Son Dakika: Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da!
Son Dakika gelişmesi... Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı.
Bein Sports'un son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı
Lacivert beyazlılar, bu görev için hafta içi Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşme yapmıştı.
Kasımpaşa'da 2-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası Kemal Özdeş'le yollar ayrılmıştı.
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