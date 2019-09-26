Son Dakika: Taraftar Fikret Orman'ın önünü kesti, pankartlar açıldı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park'a geldi. Aracının önü kesilen ve toplanan 40 kadar taraftar tarafından destek gören Orman, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park'a geldi.
Stadın otopark girişinde ise 40 kadar taraftar pankartlarla Orman'ı karşıladı. Orman özel aracından inmedi ve otoparka yöneldi.
Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı." ifadelerini kullandı.
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