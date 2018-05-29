Son dakika: Tamer Tuna'nın yeni adresi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna ile 1 sezonluk prensip anlaşmasına vardı.
Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.
Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
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