Son dakika! Süper Lig'e veda eden son takımlar belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında son maçlar oynanırken, ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, galip gelmelerine karşın Göztepe'nin kazanmasıyla Spor Toto 1. Lig'e düştü.
Spor Toto Süper Lig'de düşen son takımların belli olacağı haftada Göztepe, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edip 38 puanla ligde kalmayı başardı.
Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen Bursaspor ve Kayserispor'u mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Göztepe'nin kazanmasıyla bir alt lige düştü.
Süper Lig'e veda eden ilk takım ise Manisa temsilcisi Akhisarspor olmuştu.
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