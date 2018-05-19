Son dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Ligin son hafta maçında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, mücadeleyi 1-0 kazanarak Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonu oldu. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada son haftaya lider giren ve İzmir'de oynayacağı son maçtan 1 puan çıkarması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray maçı Gomis'in 66. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak 21. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray bu sonuçla ligi, 75 puanla bitirirken Göztepe, sezonu 49 puanla 6. sırada tamamladı.
STAT: Bornova
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx)
GÖZTEPE: Beto (xx) - Tayfur (x), Kosanovic (x), Reis (xx), Leo (xx), Selçuk (xx), Rotman (x) (Dk. 68 Ngando x) , Castro (xx), Gouffran (x), Ghilas (x) (Dk. 51 Ömer x), Demba Ba (x) (Dk. 84 Enes)
GALATASARAY: Muslera (xxx) - Linnes (xxx), Serdar (xxx), Denayer (xxx), Nagatomo (xxx), Fernando (xxx), Donk (xxx), Belhanda (xxx) (Dk. 85 Selçuk), Feghouli (xx) (Dk. 64 Sinan xx), Rodrigues (xxx) (Dk. 89 Yasin), Gomis (xxx)
GOLLER: Dk. 66 (P) Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 10 Tayfur (Göztepe), Dk. 74 Rodriguez
NOTLAR:
FATİH TERİM 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Maicon Pereira ve Sinan Gümüş'ün yerine Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'ye şans verdi.
TAMER TUNA'DAN ZORLUNLU 2 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Atiker Konyaspor müsabakasına göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Cezalı futbolcular Andre Poko ve Halil Akbunar'ın yerine Rajko Rotman ve Yoan Gouffran mücadele etti.
Galatasaray sahaya beyaz formayla çıkarken, Göztepeli futbolcular 2018-2019 sezonunda giyecekleri efsane parçalı formayla sahada yer aldı.
GOMIS TARİHE GEÇTİ!
Göztepe karşısında deplasmanda attığı golle 29 gole ulaşan Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
"KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE DÜNYA TUTSAKTIR"
Göztepeli futbolcular sahaya "Multipl Skleroz'un farkındayız, İzmir MS Derneği ile yol arkadaşıyız." yazılı pankartla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.
Stadın tamamı dolarken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını otel çıkışında da yalnız bırakmadı ve tezahüratlarla destek verdi.
Galatasaray taraftarının stada girişi sırasında güvenlik güçleri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
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