Son Dakika | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
Futbolda Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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