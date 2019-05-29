Son dakika... Soldado'dan olay paylaşım! İstanbul...
Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Soldado'nun Instgram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
34 yaşındaki golcü futbolcu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Eşyalarını koyduğu birçok kolinin fotoğrafını paylaştı.
Yıldız futbolcunun adı La Liga ekibi Getafe ile anılıyordu. Bu paylaşım İspanyol golcü 'eşyalarını topladı gidiyor' şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe forması ile 47 maça çıkan Soldado 15 gol atıp, 8 asist yaptı.
Soldado'nun İstanbul'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu...
Fenerbahçe'den yılda 4 milyon euro kazanan Roberto Soldado'nun, yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamadığı iddia edildi.
Roberto Soldado, önceki yıllarda Premier Lig'de Tottenham forması da giymişti...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle