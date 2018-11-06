Son dakika: Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti
Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti.
Lige kötü başlayan Demir Grup Sivasspor, ligin 11'inci hafta maçında kendi sahasında Atiker Konyaspor ile berabere kaldı.
Bu sonuçla teknik direktör Tuna, yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldı.
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