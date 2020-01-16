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GeriFutbol Son dakika | Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:48,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

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Son dakika | Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır."

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Son dakika | Sivassporda Serhiy Rybalkanın sözleşmesi askıya alındı

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