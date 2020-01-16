Son dakika | Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır."

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