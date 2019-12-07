Son dakika... Sivasspor'da Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

Sivasspor'da Mert Hakan 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Malatyaspor ise 37. dakikada Guilherme'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Sivasspor etkili oyununu sürdürdü. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde ilk golün sahibi Hakan Arslan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan Sivasspor'un yıldızı, ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakada forma giyemeyecek.

Hakan Arslan bu sezon oynadığı 15 maçta 4 gol 3 asitlik performans sergiledi.

Maçın 54. dakikasında Emre Kılınç Sivasspor'u 3-1 öne çıkaran golü attı ve maç bu skorla sona erdi.

Karşılaşma devam ediyor...

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