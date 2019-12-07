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Futbol
07.12.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Sivasspor'da Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

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Son dakika... Sivasspor'da Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamladı.

Sivasspor'da Mert Hakan 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Malatyaspor ise 37. dakikada Guilherme'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Sivasspor etkili oyununu sürdürdü. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde ilk golün sahibi Hakan Arslan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan Sivasspor'un yıldızı, ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakada forma giyemeyecek.

Hakan Arslan bu sezon oynadığı 15 maçta 4 gol 3 asitlik performans sergiledi. 

Maçın 54. dakikasında Emre Kılınç Sivasspor'u 3-1 öne çıkaran golü attı ve maç bu skorla sona erdi. 

Karşılaşma devam ediyor...

 

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Son dakika... Sivassporda Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

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