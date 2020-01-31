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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

Son Dakika Sivasspor Transfer Haberleri | Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic...

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Son Dakika Sivasspor Transfer Haberleri | Rıza Çalımbay transferi açıkladı! Skuletic...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, Petar Skuletic ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Montpellier'in forvet oyuncusu Petar Skuletic ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Rıza Çalımbay, "Skuletic, Sivas'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak. Çünkü kadromuzda forvet olarak sadece Yatabare kaldı. Sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra takım ve oyuncu kadrosu olarak tekrar eski hüviyetimize kavuşacağız." dedi.

Son Dakika Sivasspor Transfer Haberleri | Rıza Çalımbay transferi açıkladı Skuletic...

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