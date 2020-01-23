Son dakika | Sivasspor 4-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor'a yenilmesine rağmen kupada tur atladı

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ikinci yarıda oyuna dahil olan Gökhan Töre'nin 79. dakikada eşitliği yakaladı. 90+3'te Islam Chebake skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçı 4-0 kazanan Sivasspor çeyrek finale yükselen takım oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih’in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan’a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme’nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Acquah’ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.





İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor XI: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih’in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan’a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme’nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Acquah’ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(İkinci yarı devam ediyor...)





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