Son Dakika | Simon Falette'nin 'lisans' mutluluğu | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Falette, lisansının çıkması ve kadroya girmesi hakkında, "Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gineli futbolcu maçta yedekler arasında yer alıyor.



