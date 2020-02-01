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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 19:17,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Simon Falette'nin 'lisans' mutluluğu | Fenerbahçe Haberleri

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Son Dakika | Simon Falette'nin 'lisans' mutluluğu | Fenerbahçe Haberleri

Transfer döneminin son gününde lisansı çıkarılan Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Falette, lisansının çıkması ve kadroya girmesi hakkında, "Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gineli futbolcu maçta yedekler arasında yer alıyor.

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