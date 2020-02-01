MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı
GeriBasketbol Son Dakika | Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Larkin, şu sözleri kullandı:

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''

Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama:

"Larkin, Anadolu Efes'teki performansıyla zaten tüm ülkenin saygısını kazandı ve artık ay-yıldızlı formayı da giydiği için herkesin bakış açısı daha da farklı olacak. Larkin'e teşekkür ediyorum."

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Son Dakika | Shane Larkin, Türkiye Milli Takımında oynayacağını açıkladı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle