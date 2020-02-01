Son Dakika | Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Larkin, şu sözleri kullandı:

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''

Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama:

"Larkin, Anadolu Efes'teki performansıyla zaten tüm ülkenin saygısını kazandı ve artık ay-yıldızlı formayı da giydiği için herkesin bakış açısı daha da farklı olacak. Larkin'e teşekkür ediyorum."

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvuru sürecinin başladığını duyurdu.





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