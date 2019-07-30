Son Dakika: Sergio Rodriguez transferi resmen açıklandı
THY Euroleague ekiplerinden Armani Milano, Sergio Rodriguez transferini resmen açıkladı.
THY Euroleague ekiplerinden Armani Milano, Sergio Rodriguez'i transfer ettiğini duyurdu.
İspanyol yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
33 yaşındaki oyun kurucu, "Milano gibi büyük bir kulüpte oynamak kararı vermem için önemliydi. Ettore Messina ile buluşmak benim için çok değerliydi. Ona büyük saygı duyuyorum" dedi.
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