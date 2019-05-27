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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Son dakika: Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılmak istedi

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Son dakika: Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılmak istedi
Bunun üzerine kaptan Serigo Ramos öfkelenerek, "Paramı ver gideyim. Bu forma için, pazuband için , kulüp için hatta senin için her şeyimi verdim." dedi ve başkanına rest çekti.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un, bir Çin Süper Ligi ekibine gitmek için Real Madrid'den izin istediği kaydedildi.

İspanyol yıldızın, Real Madrid'den bonservissiz olarak ayrılmak için talepte bulunduğu kaydedildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu talebe yanıtı ise olumsuz oldu. Perez, "Gidemezsin, Madrid kaptanını böyle bırakmaz" yanıtını verdi.

Ramos ile Perez'in kavgalı olduğu ve yıldız futbolcunun bu sebepten ötürü takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

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