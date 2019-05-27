Son dakika: Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılmak istedi
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un, bir Çin Süper Ligi ekibine gitmek için Real Madrid'den izin istediği kaydedildi.
İspanyol yıldızın, Real Madrid'den bonservissiz olarak ayrılmak için talepte bulunduğu kaydedildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu talebe yanıtı ise olumsuz oldu. Perez, "Gidemezsin, Madrid kaptanını böyle bırakmaz" yanıtını verdi.
Ramos ile Perez'in kavgalı olduğu ve yıldız futbolcunun bu sebepten ötürü takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
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