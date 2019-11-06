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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.11.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Son Dakika | Sergen Yalçın'ın cezası için flaş açıklama: '18 maç ceza...'

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Son Dakika | Sergen Yalçın'ın cezası için flaş açıklama: '18 maç ceza...'

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın yankıları sürerken eski hakem Deniz Çoban'dan flaş açıklama geldi.

 Süper Lig'de Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Sergen Yalçın, 'Sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Sevkin ardından eski hakem Deniz Çoban, sevk maddelerine göre ceza verilecek olması durumunda büyük bir sorunla baş başa kalacağını işaret etti.

Çoban, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

- Sergen Yalçın; Hakeme hakaretten sevk edilmiş: 36.madde: 3 ila 6 maç ceza öngörüyor.

- Ayrıca tedbire uymamaktan sevk edilmiş: 50.madde: 4 ile 12 maç ceza öngörüyor.

- Sevk maddelerine göre ceza verilecek olursa; 7 ile 18 maç arası ceza.

Sergen Yalçını bekleyen Fenerbahçe tehlikesi
Sergen Yalçın'ı bekleyen Fenerbahçe tehlikesi!

GEVREK: HOCA İLE KONUŞTUM

Adil Gevrek, Kasımpaşa maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Bir hakem cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareket bizi üzdü. Orada hakem kartıyla beraber üstüne üstüne gitti. O, biraz olayı gerdi. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın 5 saniyede kızardı
Sergen Yalçın 5 saniyede kızardı!

Sadece kendilerinin değil, hiçbir takımın hakkının yenilmemesini istediklerini ifade eden Gevrek, "Maç yaparsın, oynarsın, yenersin, yenilirsin bunlar futbol içinde olur. Hata da bunun bir parçası. Futbolcular da hata yapıyor. Bizler de yapıyoruz, hakemler de yapıyor. Pazar günkü maçta bakıldığı zaman çok bariz hatalar oldu. Bir kımızı kart var ki bence çok ağır. Gol öncesinde verilen bir faul var çok ağır. Sergen Hoca sakin bir hocadır. Orada çizgi ihlal edilmiş olabilir, kart da verebilirsin, cezalandırabilirsin. Ama hakemin tavrı bizi derinden üzdü. Vücut diliyle yapmış olduğu hareketler var. Söylediği birkaç kelime de var deniliyor. Ama yüzde yüz bilmiyorum. Hoca ile de konuştum. Hoca kendi oyuncusuna bağırırken çizgiyi ihlal etmiş de olabilir. Bir hakemin cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareket bizi üzdü. Orada hakem kartıyla beraber üstüne üstüne gitti. O, biraz olayı gerdi. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz. Sonuçta VAR var. Orada da yüzde 100 adaleti sağlayamıyoruz ama VAR en az yüzde 80 kararların düzeltilmesi içindir. Diğer takımlarımıza da hata yapılmasın, hakları yenmesin. Ama bizim Malatyaspor'umuzun da hakkı yenmesin. O kadar emek veriyorsunuz, o emeğin bir kişi tarafından heba edilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi hatalar yapılabilir ama bunlar inşallah bir daha tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Sergen Yalçının cezası için flaş açıklama: 18 maç ceza...

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