Son Dakika | Sergen Yalçın'ın cezası için flaş açıklama: '18 maç ceza...'

Süper Lig'de Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Sergen Yalçın, 'Sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Sevkin ardından eski hakem Deniz Çoban, sevk maddelerine göre ceza verilecek olması durumunda büyük bir sorunla baş başa kalacağını işaret etti.

Çoban, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

- Sergen Yalçın; Hakeme hakaretten sevk edilmiş: 36.madde: 3 ila 6 maç ceza öngörüyor.

- Ayrıca tedbire uymamaktan sevk edilmiş: 50.madde: 4 ile 12 maç ceza öngörüyor.

- Sevk maddelerine göre ceza verilecek olursa; 7 ile 18 maç arası ceza.

GEVREK: HOCA İLE KONUŞTUM



Adil Gevrek, Kasımpaşa maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Bir hakem cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareket bizi üzdü. Orada hakem kartıyla beraber üstüne üstüne gitti. O, biraz olayı gerdi. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz" dedi.



BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sadece kendilerinin değil, hiçbir takımın hakkının yenilmemesini istediklerini ifade eden Gevrek, "Maç yaparsın, oynarsın, yenersin, yenilirsin bunlar futbol içinde olur. Hata da bunun bir parçası. Futbolcular da hata yapıyor. Bizler de yapıyoruz, hakemler de yapıyor. Pazar günkü maçta bakıldığı zaman çok bariz hatalar oldu. Bir kımızı kart var ki bence çok ağır. Gol öncesinde verilen bir faul var çok ağır. Sergen Hoca sakin bir hocadır. Orada çizgi ihlal edilmiş olabilir, kart da verebilirsin, cezalandırabilirsin. Ama hakemin tavrı bizi derinden üzdü. Vücut diliyle yapmış olduğu hareketler var. Söylediği birkaç kelime de var deniliyor. Ama yüzde yüz bilmiyorum. Hoca ile de konuştum. Hoca kendi oyuncusuna bağırırken çizgiyi ihlal etmiş de olabilir. Bir hakemin cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareket bizi üzdü. Orada hakem kartıyla beraber üstüne üstüne gitti. O, biraz olayı gerdi. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz. Sonuçta VAR var. Orada da yüzde 100 adaleti sağlayamıyoruz ama VAR en az yüzde 80 kararların düzeltilmesi içindir. Diğer takımlarımıza da hata yapılmasın, hakları yenmesin. Ama bizim Malatyaspor'umuzun da hakkı yenmesin. O kadar emek veriyorsunuz, o emeğin bir kişi tarafından heba edilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi hatalar yapılabilir ama bunlar inşallah bir daha tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.

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