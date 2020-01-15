Son dakika | Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Karara şaşırdık ama...

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." dedi.

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