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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 17:57,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Karara şaşırdık ama...

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Son dakika | Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Karara şaşırdık ama...

Btc Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Sergen Yalçın'dan ilk açıklama geldi.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." dedi.

 

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